GAZZETTA, Commisso: "Con Vlahovic e Chiesa grande affare"

Nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, il Presidente Rocco Commisso ha parlato anche dei malumori vissuti dalla piazza, scaturite anche dalle cessioni negli anni dei giocatori alla Juventus:

I tifosi viola ultimamente non sono contenti. Cosa ne pensa?

"Il tifoso vive tutto con estrema passione e spesso non è obiettivo. Vive giorno per giorno e una sconfitta è vissuta come un dramma. Anche sulle cessioni sono stato criticato, ma poi il tempo ci ha dato ragione".

Con la Juventus, nonostante le critiche, lei ha fatto anche tanti affari

"È stata l'unica squadra ad offrire. Con Vlahovic abbiamo fatto un grande affare, per non parlare di Chiesa: è andato al Liverpool per 12 milioni e noi lo abbiamo venduto a 60. Chi ha fatto l'affare?"

Le fa piacere che dopo la Fiorentina non hanno trovato fortuna?

"No, entrambi hanno fatto delle scelte e noi abbiamo ottenuto il massimo del guadagno. Vlahovic volevo tenerlo ma non era possibile trovare un accordo con l'agente. Chiesa era già stato venduto quando sono arrivato e l'ho voluto trattenere per un anno"