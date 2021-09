GRAZIANI, Vlahovic può non rinnovare, ma...

Intervenuto sul tema più caldo della giornata, quello del rinnovo di Dusan Vlahovic, l’ex viola Ciccio Graziani ha parlato così: “Non è vero che i giocatori sono nelle mani dei procuratori. Semmai accade l’opposto, sono i procuratori che hanno paura, da un momento all’altro, di non poter più curare gli interessi dei giocatori più rinomati. Vlahovic, dal canto suo, ha tutto il diritto anche di non rinnovare, ma questo non significa che non possa trovare una soluzione con la Fiorentina, verso cui potrebbe dimostrare riconoscenza in quanto il club che lo ha fatto crescere. Vuole andare alla Juventus o al Borussia Dortmund? Allora devono esserci dei vantaggi anche per la Viola”.