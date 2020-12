GIANI, Inviate prenotazioni per i vaccini. La Toscana...

Eugenio Giani, presidente della Toscana, ha parlato del Coronavirus nel Granducato e non solo: "Oggi giorno importante perché abbiamo inviato le prenotazioni agli operatori sanitari pubblici e privati per i vaccini, la campagna però inizierà a gennaio attraverso un ospedale in ogni provincia. Sono 12 perché a Firenze sono tre, per la grandezza della provincia, di cui uno nell'empolese. Si tratta di 124mila vaccini da Pratica di Mare dove stanno a -80 gradi. Dal 15/20 gennaio si comincerà e soddisfatto del numero di vaccini disponibili per la Toscana, all'inizio c'erano altri parametri. La struttura Covid-Pegaso appena inaugurata permette una serie di servizi a chi deve curarsi. Aperture? Io la penso sempre allo stesso modo. I numeri ci dicono che oggi abbiamo contagi solo in 92 comuni, gli altri -dei 273 comuni toscani -non hanno contagi. Siamo perciò nelle condizioni non di ignorare il problema, abbiamo ancora tanti morti, ma di dire che abbiamo una diminuzione. Io mi sono messo nella condizione di aver fornito i dati e averli approfonditi con Brusaferro e il ministro Speranza ed ora decidono loro, è inutile che mi metta ad assumere posizioni. Io fornisco i dati e dico che sono da zona gialla, ma mi fermo lì. Tuffo in Arno il 1° gennaio? Secondo il decreto legge attuale non posso muovermi da Sesto dove risiedo per venire a fare un tuffo. Non certo per l'età, è la legge dello stato a frenarmi. L'appuntamento è solo rinviato.