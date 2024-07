GALLIANI, Colpani? Nessuna trattativa in corso coi viola

Fonte: TMW

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico brianzolo Alessandro Nesta: "Abbiamo avuto contatti solo dopo la scelta di Palladino, che ha deciso di andare in una squadra blasonata come la Fiorentina. Siamo sicuri di aver fatto una buona scelta con l'ingresso di Alessandro".

La Fiorentina ha chiesto Colpani? Può partire o rimanere?

"Non c'è nessuna trattativa in corso con la Fiorentina, è inutile parlare di mercato perché da qui al 30 agosto può succedere tutto e il contrario di tutto. In questo momento non c'è nessuna trattativa che riguardi Colpani con nessuna squadra, compresa la Fiorentina. Poi questo non vuol dire nulla, ma al momento è così".