GALLI A RFV, Ora serve lo stadio nuovo: tempi assurdi

© foto di Federico De Luca

Giovanni Galli a Radio Firenze Viola

Anche Giovanni Galli, ex giocatore viola e attuale consigliere regionale della Lega, ha voluto parlare del tema legato allo stadio, relativamente alla novità emerse oggi dalla riunione a Palazzo Vecchio tra la Fiorentina e i Comuni di Firenze ed Empoli. Ecco le sue parole a Radio FirenzeViola, nel corso di “Palla al centro”: "Non è possibile non sapere ancora dove la Fiorentina dovrà giocare l'anno prossimo. Servono dei tempi tecnici e materiali per realizzare un impianto sostitutivo all'interno del Comune, che sia il Padovani o alla Scuola Marescialli. Per non parlare poi della viabilità e dei problemi che ne possono conseguire".

Niente Empoli, dunque...

"Anche io vorrei che la Fiorentina continuasse a giocare a Firenze. Ma se, come tutti ci auguriamo, avrà sempre ambizioni di Coppe europee vere, mi domando dove potrà andare a giocare. Lo stesso Castellani non era una strada percorribile per le dimensioni dell'impianto".

E dunque ora cosa accadrà?

"Per me lo stadio deve essere fatto nuovo. Punto. Non mi si venga a dire che lo stadio farà la fine del Flaminio perché è la scappatoia che il Comune ha trovato dopo che Della Valle prima e Commisso poi hanno deciso di non investire sulla Mercafir".