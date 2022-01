G. SPORT., ACF-Udinese: decisione entro 31/1

Slitta la decisione sulle tre gare non disputate e rimaste sub iudice il 6 gennaio, ossia Fiorentina-Udinese, Atalanta-Torino e Salernitana-Venezia, sulle quali il giudice sportivo si pronuncerà entro il 31 gennaio. La decisione doveva essere comunicata oggi ma il giudice sportivo ha comunicato di essersi preso più tempo per approfondire il tutto, vista anche la documentazione puntualmente prodotta dalle parti e la "peculiarità delle singole fattispecie". Per quanto riguarda Bologna-Inter il giudice, preso atto del provvedimento dell'Asl non annullato dal Tar, come accaduto invece per le altre gare, di non dare sanzioni al Bologna, rimettendo alla Lega i provvedimenti organizzativi per rigiocare la gara.