Franchi, positivo il summit tra Funaro e Commisso. Accordo concessione, clima disteso

Nelle sue pagine odierne il Corriere Fiorentino torna sull'incontro avvenuto ieri al Viola Park tra la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in cui si è parlato del futuro dello stadio Franchi. Si è parlato dei lavori, dello stato di avanzamento e della prospettiva del nuovo assetto della cantierizzazione che il Comune ha chiesto ad Arup per poter permettere ai viola di rimanere a Firenze, senza ridurre la capienza attuale. E il vertice ha prodotto un primo risultato concreto, l’accordo sul rinnovo della convenzione per lo stadio. Sembra invece che non si sia parlato nel dettaglio del project financing e dei molti milioni che ancora mancano - circa 110 - per completare la ristrutturazione dell’impianto di Nervi, il nodo più importante e ancora non risolto.

Al termine dell’incontro Palazzo Vecchio ha comunicato con una nota ufficiale i termini dell’intesa sulla convezione, mentre la Fiorentina non ha rilasciato alcuno commento. Ma fonti vicine alla società hanno spiegato che è stato un incontro molto utile per mantenere i buoni rapporti con l’amministrazione, che il clima è stato disteso (ha partecipato anche la moglie di Rocco, Catherine) e che gli obiettivi sono comuni e chiari a tutti. La concessione per il prossimo campionato, quella attuale scade a fine maggio, prevede lo svolgimento delle partite di campionato e coppa, fino al 31 maggio o al 30 giugno 2026. La Fiorentina darà al Comune, come per la stagione 2024-25, un importo di 600 mila euro che tiene conto della capienza ridotta. Una convenzione che potrebbe essere rivista anche prima di maggio 2026, nell’ottica del project financing da siglare che prevede una concessione pluridecennale anche se ancora da definire assieme al piano economico finanziario del project. E intanto va gestita la partita dei lavori per non ridurre la capienza oggi di 24 mila posti, con i cantieri nella curva Fiesole e in due settori di Maratona e Tribuna, già interessati dai lavori partiti nell’agosto del 2024 e che devono chiudere entro il 2026.