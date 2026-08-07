Calciomercato CSC Flash: Piccoli nel mirino del Bologna, Fortini in uscita. E occhio a Fagioli

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Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la rubrica quotidiana a cura della redazione di Firenzeviola.it con il riepilogo dei movimenti di mercato in casa Fiorentina.

Il domino attaccanti sull'asse Fiorentina-Bologna

Il Bologna vuole Piccoli e lo ha messo nel mirino con l'idea di fare un'offerta a titolo definitivo una volta ceduto Dallinga. La Fiorentina ha già in mente l'eventuale sostituto con Mateo Pellegrino del Parma con il quale sono già avanti i contatti per il trasferimento in viola in caso di addio di Piccoli. Per adesso non si muove invece Moise Kean nonostante la porta resti aperta in caso di offerte super.

Fortini in uscita

Tiene banco anche il caso Fortini in caso Fiorentina. Il rinnovo è difficilissimo se non impossibile, oltre al Torino e al Cagliari si è fatto avanti il Sassuolo nei discorsi con i viola in corso per Thorstvedt. La valutazione resta di 10 milioni di euro.

Tutto fermo sulle altre uscite

Nessuna novità sugli esuberi, da Sottil a Nzola passando per Barak che continuano ad allenarsi a parte al Viola Park.

Evoluzioni in vista per Fagioli

Si sta muovendo qualcosa dalla Premier League per il centrocampista della Fiorentina con una valutazione del calciatore da 30 milioni di euro.

Questo il video di Pietro Lazzerini: