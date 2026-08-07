"Gli spendaccioni dal 2022". Fiorentina 42ª al Mondo: ecco quanto ha speso

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Dato curioso riportato dal portale Tranfermarkt al 27 luglio 2026, come sottolineato dal giornalista Fabrizio Biasin sui propri account social. Nella classifica dei club europei di calcio che hanno speso di più al mondo, al 42esimo posto c'è la Fiorentina. Guida questa speciale classifica il Chelsea con una cifra impressionante di 131 movimenti per quasi 2 miliardi di euro spesi, seguito dal Tottenham con 1.17 miliardi per 93 movimenti. Al terzo gradino del podio il Manchester City con 1.13 miliardi per 95 movimenti complessivi in entrate.

Tra le italiane, spicca la Juventus al 14esimo posto con 629 milioni e 114 movimenti, mentre il Milan è 16esimo con 609 milioni e 126 movimenti. Napoli 20esimo (568 milioni e 161 movimenti), Atalanta 24esima (478 milioni e 182 movimenti) mentre l'Inter è 40esima con 166 movimenti per 357 milioni di euro spesi, seguita a ruota proprio dalla Fiorentina che si piazza al 42esimo posto con 346 milioni di euro spesi dai Commisso per 205 movimenti. Questa l'infografica: