Dagli inviati Dopo le parole, i fatti: la Sindaca Sara Funaro da Commisso al Viola Park (le foto)

vedi letture

Proseguono senza sosta i colloqui tra Comune di Firenze e Fiorentina per il restyling del Franchi, a maggior ragione in questi giorni in cui a Firenze è presente anche Rocco Commisso, presidente gigliato. Come mostrano le foto di Firenzeviola.it, verso l'ora di pranzo al Viola Park di Bagno a Ripoli è arrivata la Sindaca di Firenze, Sara Funaro, reduce da un incontro a Palazzo Vecchio per la Cerimonia di Inaugurazione del 272° Anno Accademico dei Georgofili. Sindaca e Fiorentina ragioneranno dunque sulle novità e soprattutto sulle possibilità d'intervento del club viola per favorire e velocizzare i lavori di ristrutturazione dell'Artemio Franchi di Firenze, ancora a lungo sotto cantieri.

Le parole di Commisso

Poco fa, Sky Sport ha condiviso l'intervista a Commisso nel quale il numero uno della Fiorentina e di Mediacom ha parlato anche di stadio, esprimendosi così: "Il padrone è il Comune, lavoreremo insieme a loro per aiutarli e fare in modo che si finisca il prima possibile per il bene della Fiorentina. Si poteva avere un bello stadio modernizzato allo stesso posto senza buttare tutto giù, è un peccato non me l'abbiano fatto fare. In America queste cose non succedono, in Europa sì"."