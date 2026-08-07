Ufficiale Valentini al Deportivo Alavés. Lascia la Fiorentina a titolo definitivo

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Nicolas Valentini è un nuovo giocatore dell'Alavés. Il difensore argentino arrivato alla Fiorentina saluta dopo un solo anno e mezzo dal suo approdo in viola a parametro zero dopo l'esplosione al Boca Juniors. Operazione a titolo definitivo per una cifra attorno ai 2 milioni e mezzo che la società viola incassa senza aver mai schierato il calciatore neanche un minuto in partite ufficiali, mentre per Valentini un contratto fino al 2029 con il club spagnolo.

Il comunicato dell'Alaves

Questa la nota del Deportivo Alavés: "Il difensore centrale argentino arriva dalla Fiorentina dopo che è stato raggiunto un accordo tra i due club per il suo trasferimento. Deportivo Alavés e ACF Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Nicolás Valentini (Junín, Argentina, 6 aprile 2001), che diventa così un nuovo giocatore dell'Alavés fino al 30 giugno 2029.

Valentini è un difensore centrale mancino di 25 anni, alto 1,87 metri, cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors. Dopo aver completato il suo percorso di crescita nel club Xeneize, ha esordito in prima squadra, affermandosi gradualmente tra i migliori del calcio sudamericano. In quel periodo, ha fatto parte della squadra che ha vinto la Supercoppa argentina nel 2023 e ha raggiunto la finale di Copa Libertadores nello stesso anno.

Nel 2025 è passato alla Fiorentina, da dove è stato ceduto in prestito all'Hellas Verona per competere in Serie A e continuare ad accumulare esperienza in un campionato impegnativo come quello italiano.

Difensore centrale mancino, Valentini si distingue per la sua forza nei contrasti, la solidità difensiva, l'abilità nel gioco aereo e la personalità in campo.

Il nuovo acquisto del Deportivo Alavés, rinforzo per la difesa della squadra sia nel presente che nel futuro, è già arrivato a Vitoria-Gasteiz. Domani si unirà alla squadra per la preparazione pre-campionato e sarà sotto la guida di Quique Sánchez Flores per prepararsi all'esordio in campionato".