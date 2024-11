FRANCHI, Clima di festa: col Verona previsto il sold out

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il clima di ottimismo ed entusiasmo portato dalla cinque vittorie consecutive in campionato si farà sentire anche oggi pomeriggio al Franchi. Lo stadio va infatti verso il tutto esaurito per Fiorentina-Verona, in programma alle 15. Come riporta La Nazione, il sold out è stato confermato nelle ultime ore quando sono stati venduti anche i pochi biglietti a scarsa visibilità messi in vendita dal club gigliato.

Una manciata a prezzi scontati, poche centinaia, relativi alle prime file di Tribuna Vip e Tribuna Autorità. Difficile quantificare il numero degli spettatori attesi questo pomeriggio per Fiorentina-Verona, ma non sarà troppo distante dai 24.000 biglietti venduti (compresi i 12.000 abbonati).