FOTO FV, Già tanta polizia allo stadio e alla Metro

Fonte: dal nostro inviato ad Atene - Tommaso Loreto

C'è già tanta polizia attorno allo stadio Agia Sophia, teatro della finale di Conference League questa sera alle 21. La gara tra Fiorentina e Olympiacos, come anticipato, avrà un dispiego di agenti di polizia notevole, che presidieranno non solo l'OPAP Arena, ma tutta la città di Atene. Come mostrano le immagini in calce, alla fermata della Metro "Perissos", ha già fatto capolino un consistente gruppo delle forze dell'ordine.

Poliziotti che, appunto, saranno anche alle fermate delle Metro vicino allo stadio per evitare errori che possano mandare tifosi dalle parti sbagliate, ma anche nei punti critici di accesso e per evitare contatti tra tifoserie AEK e Olympiacos.