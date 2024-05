ATENE, 6mila poliziotti: anche la Digos di Firenze nella capitale

Fonte: da Atene, Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà un bel banco di prova per Atene, questa finale di Conference League. Come noto da tempo, tra l'AEK Atene, squadra dello stadio in cui si svolgerà Fiorentina-Olympiacos - l'Agia Sophia - e i biancorossi avversari dei viola non corre buon sangue. Assieme al Panathinaikos sono infatti tre club di Atene tutti accomunati da un'accesa rivalità, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza prima della gara di domani sera.

Non a caso, visti i temuti scontri o tafferugli che potrebbero verificarsi tra i tifosi delle squadre ateniesi, la Grecia predisporrà un consistente gruppo di poliziotti non solo nella zona adiacente lo stadio, ma anche in tutta Atene. Saranno infatti, come appreso da FV, adottate misure di sicurezza molto restrittive per evitare contatti, con almeno 6mila agenti di polizia in azione. Ai quali si sommeranno le squadre della Digos di Firenze, arrivata ieri al completo nella capitale greca per ragioni di sicurezza.