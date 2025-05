Dagli inviati Bigica dopo l'eliminazione del Sassuolo Primavera: "Contento per la Fiorentina"

L'allenatore del Sassuolo ed ex Fiorentina Emiliano Bigica ha parlato così ai media presenti al Viola Park, dopo l'eliminazione in semifinale a danno dell'Inter: "Potevamo fare più gol, poi nel momento in cui abbiamo perso qualche giocatore abbiamo avuto qualche difficoltà ad uscire palleggiando. La stanchezza in queste partite non c'è perché si parla di adrenalina pura. Forse ha pesato solo qualche assenza, ma di fronte avevamo una squadra che è la più forte del campionato. Il ritorno dell'Inter ci doveva essere, con un po' di fortuna potevamo portarla a casa".

Quanto le mancherà la finale con la Fiorentina?

"Con la Fiorentina ci è sempre andata bene e abbiamo fatto belle partite. Sono contento abbiano ritrovato compattezza a partire dalla sconfitta col Monza. È stato bravo Galloppa a trovare la quadratura, ora la squadra potrà dare fastidio all'Inter. Grande merito a quello che sta facendo il club con il settore giovanile. Ma penso che anche il Sassuolo meriti di essere menzionato perchè non è scontato quello che stiamo facendo".

Su Rubino ha aggiunto: "Sono molto felice per lui. Già da bambino aveva una coordinazione pazzesca e aveva sempre la palla tra i piedi. Ha la possibilità di potersi divertire anche perché ha la testa tra le spalle. Mi sarebbe piaciuto fare una finale con lui ma sono contento che almeno lui ci sia, in più mi evita qualche problema a casa...".