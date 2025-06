Commisso rilancia. Il patron vuole ricucire coi tifosi e continua l'opera di convincimento su Kean

"Rocco rilancia, deve tenere i big a Firenze". Con questo titolo nelle proprie pagine interne, il Corriere dello Sport riparte dal rinnovo triennale di David De Gea con la Fiorentina per sottolineare come Rocco Commisso, dopo giorni di contestazione, abbia intenzione di ricucire il rapporto coi tifosi e rilanciare il progetto tecnico. Il prolungamento dello spagnolo vuol dire che il patron ha intenzione di fare un mercato d'un certo tipo, ambizioso, e la conferma dei pezzi di valore è la traccia da seguire per capire come questa strategia sarà messa in atto. Significa, in primis, che Commisso sta cercando di recuperare il rapporto con la parte di Firenze e della tifoseria viola che ha duramente contestato le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa di fine stagione martedì scorso e prova a farlo nella maniera più intelligente e concreta possibile: costruendo una Fiorentina forte e competitiva.

Dopo la notizia della permanenza del portiere, il prossimo passo a cui sta lavorando il presidente è rivolto a Moise Kean. Commisso sta portando avanti l'opera di convincimento iniziata a Cagliari e - si legge - intende andare ad eliminare la famosa clausola da 52 milioni presente nel suo contratto. Ci sta lavorando la Fiorentina, e la gratitudine del giocatore potrebbe essere elemento non secondario nella decisione da prendere.

Poi, l'ultimo tassello da 90 che il presidente vuol toccare con mano riguarda Albert Gudmundsson. Dopo l'addio di Palladino (con cui il feeling non era idilliaco) l’islandese può essere a suo modo il valore aggiunto anche per la scelta del nuovo allenatore. Ci sono più difficoltà note, dai 17,5 milioni per il riscatto (ma la Fiorentina lo sapeva da luglio scorso che tanto costava) alla vicenda giudiziaria che lo riguarda, però tutto il club crede fermamente nelle qualità dell’ex Genoa.