FirenzeViola Pradè e due giorni di stop lontano da Firenze: ma con il telefono sempre bollente

vedi letture

La Fiorentina, scossa dall'addio di Palladino e in corsa contro il tempo per alcune urgenze da espletare, come accaduto con il rinnovo di De Gea poi annunciato, si sta prendendo del tempo prezioso. Daniele Pradè, che nelle ore scorse ha anche riflettuto sulle eventuali sue dimissioni per la contestazione ad personam dei tifosi, dopo il lavoro a testa bassa dei giorni passati, si è preso due giorni per riposarsi e ritrovare la giusta lucidità in vista di una settimana importante per la scelta dell'allenatore, anche se il telefono è sempre bollente, come lo è stato finora.

Alcuni contatti ci sono ovviamente stati per il nuovo tecnico ma la scelta deve essere ponderata. Alcuni tra i tecnici sondati tra l'altro hanno in ballo anche altre situazioni, sulle quali riflettere (come Pioli) o che devono liberarsi (come Baroni che lunedì rescinde ufficialmente dalla Lazio) quindi la matassa non è facile da sbrogliare.