Social Gudmundsson e la guerra dei gavettoni in famiglia con la maglia...tedesca (foto)

vedi letture

Albert Gudmundsson è stato convocato dalla Nazionale islandese ma in attesa del ritiro e di capire quale sarà il suo destino (Genoa, Fiorentina o altro) indossa la maglia di un'altra Nazionale, quella tedesca, in pieno relax in piscina con la famiglia. L'islandese, come mostra un video sul suo profilo, si diverte con grandi e bambini a tirarsi palloncini pieni d'acqua. Sorriso ritrovato dunque dopo qualche inciampo in maglia viola che ne hanno messo a rischio il riscatto.

Pradè aveva lasciato la decisione alla prossima settimana insieme a Palladino ma l'addio del tecnico ha cambiato un po' le cose. La Fiorentina è decisa ad aprire una nuova trattativa con il Genoa, senza riscattarlo, così come avevano deciso le due società già all'inizio del campionato visto che non è ancora risolto il processo che lo vede coinvolto.