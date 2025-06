Incendio al Viola Park. Fiamme al centro sportivo, a fuoco il padiglione giovani

Notte complicata al quartier generale della Fiorentina, con un incendio che è divampato all'interno del Viola Park. Come mostrano infatti le immagini in calce all'articolo, ha preso fuoco il padiglione C Sud del centro sportivo di Bagno a Ripoli, ossia la parte destinata al settore giovanile. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti dalle ore 02:15. L’incendio che si è originato all’interno di una stanza, si è propagato al corridoio dove sono rimaste danneggiate alcune porte delle camere e al soffitto che è anche la copertura dell’edificio.

Importante e complesso il lavoro di spegnimento svolto dai Vigili del fuoco durato fino alle ore 6:15 di questa mattina.

Al termine delle operazioni di spegnimento l’edificio è stato reso non fruibile per i danni riportati. Sul posto intervenuto anche il personale sanitario che ha soccorso e trasportato in ospedale 3 ragazzi e un adulto accompagnatore per controlli per i fumi della combustione respirati.