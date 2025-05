Dagli inviati Galloppa mastica amaro: "I cambi hanno inciso. Futuro? Ho iniziato con i grandi"

Dal Media Center del Viola Park dopo la sconfitta per 3-0 con l'Inter che ha privato la Fiorentina della vittoria del campionato Primavera, il tecnico Daniele Galloppa ha parlato così: "Purtroppo non abbiamo fatto la nostra solita partita. Peccato che alla prima occasione abbiamo preso gol nel primo tempo, mentre nel secondo speravo di fare meglio e invece abbiamo fatto peggio. Volevamo ribaltare la gara ma non ce l'abbiamo fatta. Complimenti all'Inter, noi dopo i cambi siamo stati sporchi".

Il futuro?

"Con il direttore abbiamo parlato prima delle finali, un mese fa. Voglio rimanere con motivazione, non voglio restare per scaldare la sedia. Ho fatto un percorso lungo e si è chiuso un ciclo".

Poi torna sulla partita.

"Non abbiamo fatto un'ottima gara. È stata una partita equilibrata decisa dagli episodi, abbiamo pagati i cambi. Può darsi che i ragazzi abbiano sentito la pressione del tifo".

Sempre sul futuro.

"Ho iniziato ad allenare con i grandi e vorrei misurarmi. Vedremo cosa mi riserverà il futuro ma quello che si crea negli spogliatoi mi rende ricco. Se verrà fuori un'occasione in una prima squadra la valuterò, con la Roma non c'è stato niente di concreto. Siamo orgogliosi di essere arrivati in Youth League e per questo ringrazio lo staff e la società. Mi spiace che in questi giorni si sia parlato di altro e non della nostra partita. Io non devo difendere nessuno, qui al Viola Park ho visto tante cose belle. Ci sono ragazzi con tanta qualità come Rubino e Harder che è pronto per una prima squadra".