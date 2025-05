Dagli inviati Ferrari al Viola Park per la Finale Primavera. Con lui Angeloni

Tra i 1500 presenti al Viola Park per la Finale Scudetto del campionato Primavera tra Fiorentina e Inter c'è anche una rappresentanza della dirigenza viola, travolta in questi giorni dalle dimissioni di Raffaele Palladino e dalla scelta da prendere sul nuovo allenatore per la prossima stagione. Come mostra la foto di Firenzeviola.it, il direttore generale Alessandro Ferrari è regolarmente presente con il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni al suo fianco.