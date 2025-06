FirenzeViola Addio al sogno dei tifosi, Sarri è della Lazio. La Fiorentina su Baroni, primi contatti mesi fa

vedi letture

Sono giorni a dir poco caotici in casa Fiorentina, dove manca tutto fuorché le grane di fine stagione. Non bastavano gli attriti di fine rapporto tra Palladino e la società o la dura contestazione a Daniele Pradè, ad aggiungere scompiglio ci ha pensato l’incendio che nelle notte è divampato al Viola Park, in cui i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire prontamente per spegnere le fiamme. In mezzo a tutto questo c’è la scelta del nuovo allenatore, la più importante decisione da prendere (e velocemente) per iniziare a preparare la prossima annata.

Addio a Sarri e al sogno dei tifosi

E a tal proposito sono diversi i profili che stanno osservando da vicino i dirigenti viola. Che mai hanno alzato il telefono per chiamare Maurizio Sarri, sogno dei tifosi - manifestato anche con gesti veri e propri nei giorni scorsi -, che non verrà realizzato. Eppure il toscano ha atteso a lungo almeno una considerazione da parte della Fiorentina, ma l’interesse non è stato corrisposto e le parti non si sono mai toccate per davvero, con la Lazio che ne ha approfittato si è mossa tempestivamente. Tanto che la trattativa per il ritorno dell’ex tecnico in biancoceleste è ormai solo una cosa da formalizzare.

Baroni out. La Fiorentina l'ha cercato mesi fa

A fargli spazio è Marco Baroni, guida tecnica uscente dal club di Lotito. Già giorni fa infatti, mentre i vertici dei capitolini incontravano l’entourage di Sarri in un locale di Parioli, allo stesso tempo l’allenatore ex Lecce e Verona si vedeva a Formello con la dirigenza per sancire la fine del rapporto lavorativo. Un summit che per tecnicismi non si è concluso ed è stato rimandato all’inizio della settimana che parte domani, ma non si tradurrà in niente di diverso dalla separazione. Per il nativo di Tavarnuzze c’è infatti già altro nella testa e corrisponde a diverse proposte che gli sono pervenute in tempi recenti. Tra queste anche la Fiorentina, i cui primi contatti con Baroni risalgono agli ultimi mesi della stagione appena conclusa, più o meno tra i mesi di marzo e aprile. Il tutto era rivolto all’avvento dell’estate e ora si sta infatti verificando, col tecnico che attende di capire se i primi approcci fatti dal club di Commisso sfoceranno in qualcosa di più concreto. Nel frattempo va avanti il casting che oltre all'ex Lazio vede protagonisti altri nomi, con Stefano Pioli principale candidato assieme a Baroni, mentre più indietro si rincorrono Farioli, De Rossi e Gilardino.