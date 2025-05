Dagli inviati Inter in vantaggio al 45' sulla Fiorentina nella Finale Scudetto Primavera

Si mette male la Finale Scudetto del campionato Primavera per la Fiorentina contro l'Inter. Dopo i primi 45 minuti allo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park è l'Inter a chiudere in vantaggio meritatamente grazie a una rete in mischia di Bovo dopo una traversa colpita da Re Cecconi. La squadra di Galloppa non riesce a reagire e sono proprio i nerazzurri ad andare ancora vicini al gol in almeno un paio di occasioni con Leonardelli, portierino viola, protagonista e attento. Nel secondo tempo la Fiorentina dovrà cambiare marcia se vuole portare il trofeo a casa.