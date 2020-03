FOTO, Barone dona 10mila euro per "Forza e cuore"

Tra i primi donatori della nuova raccolta fondi "Forza e Cuore" ideata dalla Fiorentina e dalla famiglia Commisso per aiutare la lotta contro il Coronavirus, c'è stato anche il direttore generale viola Joe Barone. Il dirigente ha infatti donato 10.000 euro (che si vanno a sommare ai 250.000 già donati dalla famiglia Commisso) e ha lasciato sulla piattaforma Gofundme.com un messaggio: "I would like to thank the Mediacom family for the initial contribution and for starting Forza e Cuore. A special thank you from Florence" ovvero "Voglio dire grazie alla famiglia Mediacom per l'iniziale contributo e per aver fatto partire Forza e Cuore. Un grazie speciale da Firenze". Ecco la foto del messaggio e della somma vesata: