FLACHI, Al Signa mi sono sentito quello di una volta

Francesco Flachi, in un’intervista che a Dazn che andrà in onda oggi, ha parlato della storia del suo percorso di rinascita con la maglia del Signa, in Eccellenza, all’età di 46 anni. Ecco qualche anticipazione, su Tuttosport, delle sue dichiarazioni: “È stato lo step finale di un percorso, sono tornato a rivivere quelle sensazioni della vigilia: prepararsi la borsa, sentire le farfalle nello stomaco, arrivare al campo la mattina della partita. Il calcio è devastante a livello mentale soprattutto quando è finito, e io mi sono sentito quello di una volta. E poi ricevere tutti quei messaggi, vedere tutti quegli amici in tribuna per me mi ha gratificato e mi ha emozionato tantissimo”.