ROCCO AVVICINA LO STADIO A CAMPI. AREA MERCAFIR TROPPO CARA. NO AL RITORNO DI KALINIC. IN GENNAIO PEDRO SARÀ PROVATO PRIMA DEL PRESTITO. CHIESA, SI LAVORA PER LA CESSIONE A GIUGNO: DOMANI VUOL ESSERCI. CASTROVILLI INCANTA IN PREMIER