FIORENTINA FEMM, L'undici ufficiale contro il Como

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A meno di una settimana dalla sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Roma, e a quasi un mese di distanza dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, la Fiorentina Femminile torna in campo per affrontare il Como nella 14° giornata di Serie A. Viola e lariane si sfideranno allo stadio Ferruccio di Seregno alle ore 15:00. Le ragazze di De La Fuente, per le quali non è in dubbio la qualificazione alla Poule Scudetto, devono tornare alla vittoria per non perdere il treno dei primi tre posti, al momento occupati da Juventus, Inter e Roma, validi per l'accesso alla prossima Champions League. Gigliate che si trovano in quarta posizione in classifica con 26 punti seguite proprio dal Como a quota 19. Di seguito le scelte dei due allenatori:

COMO (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Hansen, Rizzon, Bergersen; Karlenas, Petzelberger, Vaitukaityte; Nischler, Kerr, Del Estal. Allenatore: Stefano Sottili

FIORENTINA (4-2-3-1): Fiskerstrand; Pedersen, Filangeri, Tortelli, Faerge; Curmark, Severini; Bonfantini, Catena, Pastrenge; Janogy. Allenatore: De La Fuente