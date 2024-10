FIORENTINA F. Vittoria al cardiopalma sulla Lazio: 3-2

FirenzeViola.it

La Fiorentina Femminile batte la Lazio (3-2) e torna in vetta, al termine di una partita al cardiopalma in cui ha concesso molto e che ha rischiato di perdere, ringraziando anche la ex Piemonte che ha fallito il 2-3 dal dischetto dando poi l'opportunità a Bonfantini, ieri a segno con una doppietta, di fissare il 3-2 definitivo. Al 12' ha aperto le marcature Agnese Bonfantini ma la Goldoni firma prima il pareggio che fissa il parziale di 1-1 al 45' poi il gol del sorpasso al 60'.

De La Fuente al 65' mette in campo Michela Catena che ci mette un minuto a ristabilire la parità. Nel finale all'85' ancora Bonfantini segna il gol del definitivo 3-2 dopo che un minuto prima come detto la ex viola Martina Piemonte aveva sbagliato il rigore del nuovo sorpasso.