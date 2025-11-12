Dagli inviati Fiorentina al lavoro fino a sabato, Gosens, Kean e gli altri azzurrini a parte

La Fiorentina è tornata al lavoro agli ordini di Paolo Vanoli e del suo staff. La squadra si allenerà due volte al giorno fino a venerdì mentre sabato farà una sola seduta per poi ritrovarsi il lunedì successivo quando inizierà la preparazione della sfida con la Juventus. Lavoro a parte per Gosens e Kean, così come per Ndour e Martinelli. Assente invece Richardson tornato in America per il lutto che lo ha colpito (il padre Ray Richardson viveva infatti negli States).