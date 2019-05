FIESOLE-ATF, Iniziativa grazie a bandierine DA13

La curva Fiesole e ATF portano avanti anche iniziative benefiche e di solidarietà in generale. E sulla sua pagina Facebook spiega anche in che modo sono stati utilizzati i soldi della vendita delle bandierine in memoria di davide Astori. Una parte è andata a sostegno del "Sogno di Thomas" per comprare una carrozzina montascale a Thomas, appunto. "Sabato 4 maggio passato una rappresentanza dell' ATF Associazione Tifosi Fiorentini e della Curva Fiesole ha partecipato a questo evento donando parte del ricavato della vendita delle bandierine in memoria del nostro Capitano Davide Astori per contribuire al "Sogno di Thomas".

Ci tenevamo a dirlo e ci teniamo a portare avanti queste iniziative di solidarietà che da sempre fanno parte del mondo della Curva Fiesole".

Sabato 4 maggio passato una rappresentanza dell' ATF Associazione Tifosi Fiorentini e della Curva Fiesole ha partecipato... Pubblicato da Fuori dal Coro su Giovedì 30 maggio 2019