FERRARI, Stadio? A Firenze situazione paradossale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Durante l'incontro in Senato legato alle Prospettive di Riforma del Calcio Italiano il Direttore Tecnico della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto, così come l'Amministratore Delegato del Bologna Claudio Fenucci, riguardo alle regole che governano il calcio nel nostro paese. Queste le sue parole a partire dal tema stadio: "Sul tema stadio noi a Firenze stiamo vivendo una situazione paradossale. Il presidente nel giugno del 2019 ha presentato un progetto per uno stadio di proprietà. La soprintendenza ci ha bocciato il progetto presentato. Abbiamo seguito il comune che ci ha portato su aree da bonificare e mettere a posto, ma abbiamo abbandonato perché le situazioni non erano fattibili dal punto di vista sia economico sia funzionale. Siamo andati a cercare terreni fuori Firenze e la politica locale non ci ha aiutato nel cercare soluzioni infrastrutturali che servono vicino lo stadio come parcheggi o uscite autostradali. Abbiamo ripiegato, su consiglio del Comune di Firenze, sul rifacimento dello stadio di atletica, anche se poi alla fine il presidente della regione ci ha detto che quello stadio non si può toccare. Quindi siamo finiti a conoscere il Franchi come monumento riconosciuto dal Ministero della Cultura. Il Sindaco Nardella è stato molto bravo ad ottenere i fondi per riammodernare questo monumento e renderlo funzionale. Sono arrivati cento, centoquaranta milioni, ma per tutto il progetto ne servono altri 100 che non ci sono. il primo giugno sono partiti i lavori e il danno economico con un calo di posti da 34mila a 22mila è elevato. non abbiamo la certezza di dove giocheremo nel 25-26 e abbiamo potuto fare solo un anno di convenzione perché anche il Comune non aveva certezza sulla fine dei lavori. Abbiamo inviato anche una lettera al Comune. Questo che succede ad un imprenditore che mette circa 450 milioni tra Fiorentina Viola Park e spese di gestione e si è trovato in difficoltà riguardo alle strutture".

"Le regole e la trasparenza sono sempre state fondamentali per noi da quando abbiamo iniziato. Devono essere regole che non cambiano nelle competizioni. Ben venga un controllo più puntuale e sicuro. In ultimo il discorso dei giovani per noi è importantissimo e vedere le difficoltà per i giovani in Italia è un dolore per tutti. I vivai però non sono aiutati anche nelle infrastrutture. Abbiamo studiato una serie di misure per superare questi limiti".