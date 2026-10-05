FirenzeViola
Eurogol di Ndour a Pescara e doppietta personale: rete da 70 metri
FirenzeViola.it
Serata da incorniciare per Cher Ndour, protagonista con una doppietta personale contro la Polonia Under-21. Il mediano della Fiorentina, dopo il gol del momentaneo 2-0 nel primo tempo, si è preso la scena con una prodezza destinata a restare impressa: al 54’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dai polacchi, ha calciato da circa 70 metri e ha sorpreso Lubik con una parabola spettacolare, siglando il centro del momentaneo 3-0 (adesso la gara è sul 5-1 a pochi minuti dalla fine). Un gol da distanza siderale per il numero 30 degli Azzurrini, che impreziosisce così una notte da protagonista.
autore
Vicedirettore e storica firma di Firenzeviola.it nonché voce di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Dopo le esperienze con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, oggi collabora con La Nazione.
Pubblicità
Primo Piano
Tiago Gabriel obiettivo interessante. Paratici deve costruire una grande difesa. A gennaio la Fiorentina si muoverà benedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Tiago Gabriel obiettivo interessante. Paratici deve costruire una grande difesa. A gennaio la Fiorentina si muoverà bene
Copertina
Tommaso LoretoUna sosta così estenuante da rendere interessante persino la Nations League, dove Fagiolino è già Fagiolone. Mercato invernale all'orizzonte, più di un nome può tornare d'attualità
Niccolò SantiParatici si muove per Tiago Gabriel. Pongracic può partire a gennaio. In settimana il punto su Dodo: occhio al Barça. Torreira spinge per tornare. E l’alternativa a Valdepeñas c’è già
Luca CalamaiMastantuono meritava la 10 viola. Non mi piace il 4-2-3-1. Dopo Antognoni anche Galli diventa dirigente dell’Italia ma un ex nella Fiorentina è proprio impossibile?
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com