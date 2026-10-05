FirenzeViola Eurogol di Ndour a Pescara e doppietta personale: rete da 70 metri

Serata da incorniciare per Cher Ndour, protagonista con una doppietta personale contro la Polonia Under-21. Il mediano della Fiorentina, dopo il gol del momentaneo 2-0 nel primo tempo, si è preso la scena con una prodezza destinata a restare impressa: al 54’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dai polacchi, ha calciato da circa 70 metri e ha sorpreso Lubik con una parabola spettacolare, siglando il centro del momentaneo 3-0 (adesso la gara è sul 5-1 a pochi minuti dalla fine). Un gol da distanza siderale per il numero 30 degli Azzurrini, che impreziosisce così una notte da protagonista.