ESTERNO, Ecco il preferito di Italiano. Strefezza piano B

Anche il Corriere dello Sport-Stadio dedica spazio al mercato della Fiorentina e si concentra sul ruolo di esterno. A tutta su Jan-Niklas Beste, scrive il quotidiano, ma il piano B porta a Gabriel Strefezza del Lecce. Alla fine la Fiorentina potrebbe decidere di prendere due esterni per sopperire anche alla mancanza di Nico, oltre alla probabile cessione di Brekalo.

Il preferito di Italiano resta Laurienté del Sassuolo ma i neroverdi hanno messo un prezzo irraggiungibile per il cartellino: 25 milioni. Per questo occhio a Strefezza: gioca a destra (la zona di Gonzalez), ha facilità di dribbling e a creare superiorità numerica, insomma ha le qualità che Italiano vede in Ikoné e che l’ex Lilla non riesce a mettere in pratica come gli viene richiesto di fare.