DIGOS, Scontri Firenze: 28 tifosi atalantini denunciati

La Digos della questura di Firenze ha denunciato 28 ultras bergamaschi per i gravi disordini avvenuti nel post partita dell'incontro Fiorentina-Atalanta del 27 febbraio scorso, gara di andata della semifinale di Coppa Italia. Le accuse sono quelle di possesso di oggetti atti ad offendere e travisamento, mentre per due l'accusa è anche quella di istigazione a delinquere. A conclusione dell'indagine condotta dalla Squadra tifoserie della Digos di Firenze, sarebbe emerso che fin dall'arrivo in città la componente ultras dei tifosi bergamaschi avrebbe mostrato quella che gli investigatori definiscono "una marcata e ostentata aggressività, non sfociata in scontri con i tifosi locali per la numerosa e costante presenza attiva delle forze di polizia". Nei confronti dei 28 denunciati, molti dei quali già gravati da precedenti per reati da stadio, sono in corso le procedure per l'irrogazione del Daspo, mentre proseguono le indagini per l'individuazione degli altri responsabili, anche delle condotte tenute in prossimità del casello autostradale di Firenze sud.