DIAMANTI, Voglio bene ai viola. Su FR7 e Salah...

Alessandro Diamanti, ex giocatore della Fiorentina, oggi in Australia al Western United FC, ha parlato così della situazione attuale in casa viola: “La distanza che mi separa da Firenze e la situazione attuale in cui ci troviamo non mi aiuta a dare un giudizio sulla Fiorentina. Voglio bene alla maglia viola, lì ho tanti amici, in particolare Dario Dainelli, che considero un fratello. Voglio bene anche a Prandelli, che mi ha portato in nazionale. Spero che escano quanto prima da questa situazione in classifica, i risultati sicuramente devono migliorare. La società è forte ed il presidente mi piace molto, ci vuole tempo per assestare le varie dinamiche all’interno del Club. Ribery? I vecchietti fanno la differenza dappertutto, non c’è da vergognarsi se alla Fiorentina il giocatore più forte sia un classe ’83. Salah tra i più forti con cui ho giocato? Sicuramente sì, fui il primo ad accoglierlo a Firenze visto che ero tra gli unici che parlava inglese. All’inizio l’ho aiutato ad ambientarsi, poi quando ha iniziato a segnare non ce ne è stato più bisogno. Castrovilli deve continuare a lavorare così, l’ho sfidato in Serie B e si capiva subito che ci sa fare con il pallone, la numero dieci se la merita senza dubbio”.