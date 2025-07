Milan, sirene arabe per l'ex della Fiorentina Adli e per l'obiettivo Bennacer

Due centrocampisti del Milan, di rientro dai prestiti e legati in qualche modo alla Fiorentina, hanno ricevuto sondaggi dalla Saudi pro League. Si tratta di Yacine Adli, di rientro dalla stagione in prestito a Firenze e non riscattato dalla Fiorentina, e di Ismael Bennacer, che è stato in prestito aa Marsiglia ed ora nella lista dei centrocampisti valutati dal club viola visto che ha lavorato con Pioli, anche se al momento lontano per costo e caratteristiche.

Entrambi sono di nuovo in uscita dal Milan stesso e come racconta Sky ci sono stati sondaggi dalla Saudi Pro League .