L'ex Roccati su Pioli: "Con il 3-5-2 pensa di valorizzare giocatori. Dodo alla Juve..."

Ex viola

Oggi alle 22:40

L'ex portiere della Fiorentina Marco Roccati è intervenuto a TMW Radio e sulle tematiche viole si è così espresso: "Il ritorno di Pioli e del 3-5-2? Ha fatto una scelta, sicuramente è un cambiamento. A Pioli il 3-5-2 è sempre piaciuto, lo fece anche a Bologna, pensa anche di valorizzare qualche giocatore così. Solo il tempo dirà se la scelta sarà azzeccata.

Dodo alla Juve? Si sentono tante chiacchiere, si sono persi tanti valori. Quanti giocatori hanno detto una cosa e ne hanno poi fatta un'altra? Poi non dico che abbia fatto bene o male, ma siamo in un mondo dove i valori vengono messi da parte e ognuno fa i propri interessi. Colpevolizzo il sistema, non i calciatori".