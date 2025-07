De Maio si ritira ma prosegue nel calcio: l'ex viola sarà Club Manager del Mantova

Si paventa un'avventura dirigente per Sebastian De Maio, ex difensore della Fiorentina prossimo ad appendere le scarpette al chiodo. L'ha annunciato lo stesso classe 1987 sui social, spiegando che lascerà il calcio giocato e contestualmente spiegherà i dettagli del suo nuovo incarico dirigenziale di Club Manager che rivestirà nell'organigramma del Mantova per la stagione 2025-2026.

Mantova che è stata l'ultima squadra, quindi, dove De Maio ha militato nella veste di calciatore, e dove è arrivato nel gennaio 2024, dando il suo contributo sostanziale per la promozione dei virgiliani in Serie B, categoria poi mantenuta dagli stessi nel campionato scorso, senza neppure passare dagli spareggi salvezza. Ma per il francese anche tanta Serie A in Italia, con le maglie di Brescia - sua prima avventura nel nostro paese, con l'inizio in categoria cadetta -, Genoa, Fiorentina, Bologna e Udinese. Di seguito, il messaggio social dello stesso De Maio, diffuso attraverso il suo profilo Instagram:

"Ho avuto l'opportunità di giocare in tante piazze importanti, ho avuto l'onore di partecipare a tantissime battaglie, ho avuto il piacere di condividere momenti fantastici con persone speciali, ho avuto la fortuna di segnare anche qualche gol. Ho avuto l'amore della mia famiglia, sempre presente con me. Ho avuto tutto. Adesso inizia un nuovo capitolo della mia vita, ma non lascio il calcio, guaderò il campo da un'altra prospettiva: ho accettato la sfida, sono onorato di essere il Club Manager del Mantova. L'avventura in biancorosso continua".