Juventus, sirene arabe per Gonzalez: tra i 25 e i 30 milioni può lasciare Torino

La Juventus è impegnata sul fronte del mercato in entrata e, dopo l’arrivo di Jonathan David, si prevedono ulteriori rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Igor Tudor. Tuttavia, gli acquisti dovranno necessariamente essere bilanciati dalle cessioni. Alcune partenze di peso saranno infatti fondamentali per rimpinguare le casse bianconere e garantire nuovi innesti funzionali al progetto tecnico per la prossima stagione.

Tra i giocatori in uscita potrebbe esserci Nico Gonzalez, reduce da un'annata altalenante e considerato sacrificabile nel caso arrivasse un’offerta adeguata. Sul futuro dell’esterno argentino si è espresso il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini, in un video pubblicato sul suo canale YouTube: “L’Al-Ahli, club di Jeddah, ha mostrato interesse per Nico Gonzalez. Alessandro Moggi sta lavorando all’operazione, e l’auspicio della Juventus è che si possa chiudere l’affare per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni, un’entrata che sarebbe molto importante”.