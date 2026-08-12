Calciomercato
Anche il Real Betis piomba su Kean: richiesta di informazioni
FirenzeViola.it
Nuovo interesse per Moise Kean. Dopo il sondaggio del Como, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione anche il Real Betis ha chiesto informazioni sull’attaccante della Fiorentina, per capire la situazione e gli eventuali margini di una trattativa. Il classe 2000 continua a essere considerato un giocatore centrale nei piani viola, ma la Fiorentina non lo reputa incedibile a prescindere. Di fronte a un’offerta importante, nell’ordine dei 40 milioni di euro, il club potrebbe infatti prendere in considerazione l'addio.
Il Betis, quinto nell'ultima Liga, permetterebbe al centravanti della Nazionale di giocare in Champions League. Per ora, però, si tratta di un semplice sondaggio: nessuna trattativa concreta è ancora entrata nel vivo.
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