DEBERTOL (ATP MOENA), Greenpass per amichevoli

Cristoforo Debertol, responsabile degli eventi dell’APT della Val di Fassa, ha parlato del ritiro della Fiorentina che inizierà sabato 17 luglio. Ecco le sue parole: “La situazione legata al Covid ha colpito tutti e i preparativi sono stati più complessi del solito: da parte nostra c'è stato il massimo impegno per provare a far svolgere tutto in una quasi normalità, anche se qualche cambiamento ci sarà specie per ciò che riguarda le partite amichevoli. In tribuna potremo ospitare al massimo 1.000 persone che per accedere dovranno essere in possesso o di green pass o di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Per l'acquisto dei biglietti bisognerà muoversi tramite il circuito TicketOne. Il Viola Village? Sì, ci sarà anche quest'anno ma gli accessi saranno a numero chiuso con ingresso e uscita differenti. Non sarà necessaria la certificazione per accedere o il green pass. La presentazione in piazza? Siamo ancora in stand-by, è la situazione più incerta. Il numero dei tifosi? Siamo felice di accogliere tutti coloro che ci faranno visita".