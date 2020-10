DE SANTIS A FV, Viola prendi Quarta: lo presento

Lorenzo De Santis, operatore di mercato e grande esperto di calcio argentino, ha parlato in esclusiva a Firenzeviola.it per raccontare Lucas Martinez Quarta, difensore centrale di proprietà del River Plate che in queste ore la Fiorentina sta cercando di portare in Italia: "Quarta nasce come centrocampista ed è per questo che sa impostare bene e viene considerato un centrale dai piedi buoni, se non ottimi. E' un giocatore forte e nel giro della Nazionale".

La Fiorentina attuale gioca a tre in difesa, lui sarebbe adatto a questo modulo?

"Ha sempre giocato a 4 però per caratteristiche può giocare bene anche a 3. Non è molto alto, ma compensa con senso della posizione, buona tecnica, buon tempismo ed eleganza".

C'è un giocatore a cui accostarlo per qualità e movenze?

"Non è facile fare paragoni, ma in qualche movenza mi ricorda Marquinhos del PSG. Penso di avergli fatto un bel complimento".

Pensa che la Fiorentina possa acquistarlo visto che mancano anche pochi giorni alla fine del mercato?

"Ha una clausola da 21 milioni di dollari ma è in scadenza nel 2021. Secondo me con 8-9 milioni si può prendere e fossi la Fiorentina lo prenderei di corsa. Per caratteristiche, a 4 giocherebbe bene con Milenkovic, ma si sposerebbe bene anche con Pezzella. Penso che sia il nome giusto per prendere un difensore centrale giovane e forte a un prezzo giusto".