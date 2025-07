Franchi, si punta a Euro 2032: martedì a Palazzo Vecchio incontro a tre con Comune e Uefa

Martedì a Palazzo Vecchio si incontreranno la Fiorentina, il Comune e la Uefa per iniziare a sviluppare la candidatura di Firenze per Euro 2032, kermesse che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. L'Italia dovrà scegliere 5 sedi per l'Europeo e lo dovrà fare entro ottobre 2026, si legge su La Repubblica-Firenze. Per quella data saranno scelti stadi i cui progetti saranno o completati del tutto, oppure approvati, finanziati e cantierabili entro marzo 2027. Un punto su cui Firenze può già mettere a segno un vantaggio rispetto alla concorrenza: con i cantieri partiti da qualche anno e con il primo lotto di lavori che dovrà terminare entro il 2026, il Franchi è ben più avanti di altre realtà con cui si gioca la partita, come Bologna, Cagliari, Genova, Palermo o Bari, date per certe come sedi Milano, Torino, Roma e Napoli.

Per completare il progetto del Franchi mancano 100 milioni, i 55 milioni dei Piani Urbani Integrati prima assegnati e poi revocati alla città metropolitana e altri soldi stimati in rifiniture ma ugualmente necessari per rendere l’impianto del Nervi moderno e funzionale. Commisso ha più volte dichiarato di essere pronto a partecipare a un project financing e a immettere una cifra considerevole – i 55 milioni mancanti – in cambio di un total control dei lavori e di una lunga concessione.

I contatti con il Comune sono andati avanti in maniera proficua per tutto l’anno ma adesso devono trasformarsi in realtà. Un po’ per le tempistiche e per far sì che tra il primo lotto dei lavori che terminerà nel 2026 e il potenziale secondo lotto affidato alla Fiorentina non si perda tempo fino a far slittare la fine dei lavori a dopo il 2029. Se la ricetta sarà vincente e Firenze sarà scelta come sede potrà poi beneficiare del contributo economico della Uefa destinato agli stadi che ospiteranno le partite.