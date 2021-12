DALLA FRANCIA, Il PSG ha messo gli occhi su DV9

Un'altra pretendente si aggiunge alla lista che vorrebbero Dusan Vlahovic. Si tratta del PSG e la notizia arriva dalla Francia. Secondo quanto riportato dal portale francese Le10Sport la partenza di Kylian Mbappé, che sembra ormai essere diventata inevitabile, potrebbe essere un'occasione per il Paris Saint-Germain. Di fronte alla perdita della stella francese senza intascare un solo centesimo, il club della capitale francese, oltre ad aver mostrato interesse per Haaland, avrebbe preso in considerazione anche l'attaccante viola. Soprattutto Vlahovic avrebbe attirato l'attenzione di Leonardo e, secondo quanto scritto, potrebbe benissimo essere il successore di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain.