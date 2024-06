DALL'ARGENTINA, Icardi: "Rimarrò al Galatasaray"

FirenzeViola.it

Mauro Icardi rimane al Galatasaray. In un'intervista rilasciata a 'Olga en Vivo', trasmissione argentina, l'attaccante da mesi diventato oggetto del desiderio dei tifosi viola racconta com'è maturata la scelta di trasferirsi al Galatasaray: "Non avevo intenzione di venire al Galatasaray. Era qualcosa che non ci aspettavamo perché siamo andati da Milano a Parigi e ci siamo trovati molto bene a Parigi. Io non volevo andare in Turchia, ma Wanda mi ha convinto. Disse: 'Dai, dai, questo ti farà bene, farà bene a te a alla tua carriera, a tutto', e mi sono convinto".

L'ex Inter e Paris Saint-Germain è di nuovo al centro di alcune voci di mercato, come capita praticamente ogni estate, anzi ad ogni nuova apertura della sessione di trattative. Ma sul suo futuro Icardi ha le idee chiaro, almeno su quello immediato: "Resteremo al Galatasaray la prossima stagione, vedremo dopo, ma per ora resto al Galatasaray".