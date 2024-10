DAL BRASILE, Dodo tra i pre-convocati della Seleção

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dodo in Nazionale Brasiliana? Un sogno che si potrebbe avverare a breve per il terzino della Fiorentina che, come rivelato da Globo.com, risulta nell'elenco dei pre-convocati del Ct Dorival Junior. Il tecnico della Selecao ha infatti inserito il classe '98 nella lista dei calciatori che potrebbero prendere parte alle prossime partite della Nazionale verdeoro, impegnata il 14 novembre prossimo contro il Venezuela e il 19 novembre contro l'Uruguay. Due sfide, valide per il girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali, a cui Dodo, se sarà poi confermato nei prossimi giorni, dovrebbe partecipare. Per il brasiliano si tratterebbe della prima convocazione in Nazionale.