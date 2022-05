CONTI A FV, Vlahovic? Mal voluto non è mai troppo

Il noto presentatore tv Carlo Conti è stato intervistato da FirenzeViola.it, intercettato a margine della conferenza stampa sull'apertura di un ospedale a Medjugorje: "Abbiamo tanti punti in più dello scorso anno, dobbiamo stringerci con la squadra e dire grazie a Italiano, la proprietà e i calciatori. Qualche giocatore potevamo fare di più, penso all'Udinese o alla Salernitana, al Venezia, all'Empoli... Sono più preoccupato per la Sampdoria lunedì che per la Juventus. Quest'anno mi sono piaciuti tutti, la crescita di Igor è fantastica, Venuti ama la maglia, Torreira è un combattente straordinario. E darei molta fiducia a Cabral, si muove bene e ha perso qualche chilo da quando è arrivato. Gonzalez è un po' altalenante ma si deve adeguare. Nessuno straniero arriva e fa subito bene. La Juventus ha comprato uno a gennaio che non è andato forte come prima... Il mal voluto non è mai troppo. Italiano ha fatto parlare tutti la stessa lingua, è giovane ma preparato. Fantastico vedere in Fiorentina-Roma da una parte Mourinho, lo Special One, e dall'altra il nuovo che è Vincenzo Italiano, quello alla ribalta".

Chi comprerebbe per la prossima stagione?

"Con i soldi degli altri si fa tutti bene... Non lo so, non mi intendo di calcio, magari però un attaccante di spessore da mettere accanto a Cabral come Belotti oppure Haaland (ride, ndr)".

Però è andato al City.

"Ecco vedi, non mi intendo di calcio (ride, ndr)".