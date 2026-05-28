Conference League, la coppa parla inglese. I viola dietro le vincenti con 2 finali perse
Se la Conference League non parla inglese poco ci manca. Con la vittoria di ieri sera salgono a 3 le squadre inglesi capaci di vincere la Conference League. Grazie al successo per 1-0 sugli spagnoli del Rayo Vallecano il Crystal Palace scrive il proprio nome nell’albo d’oro della competizione, un successo che conferma la tradizione favorevole alle squadre d’Oltremanica nella terza coppa europea.
Dalla Roma al West Ham
Lo sa bene la Fiorentina che dopo il successo inaugurale della Roma, nella prima finale giocata a Tirana e vinta sul Feyenoord nel 2022, ha sfiorato per due volte consecutive la vittoria del trofeo. La prima, un anno dopo, nella sfida con il West Ham persa a Praga, la seconda nel 2024 quando i viola uscirono sconfitti da Atene ad opera dell’Olympiakos
Fiorentina la prima delle non vincenti
Solo dall’anno scorso la Fiorentina ha abbandonato le finalissime, visto che con Palladino in panchina furono gli spagnoli del Betis Siviglia a superare la semifinale per essere poi sconfitti dal Chelsea, altro club inglese vincitore del torneo. Quest’anno, poi, il terzo successo inglese firmato Crystal Palace, formazione che nei quarti di finale aveva escluso la Fiorentina di Vanoli con il risultato complessivo di 4 a 2.
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