Verso Fiorentina-Parma: per la finale Scudetto di Primavera Viola Park sold-out
Mancano poche ore a Fiorentina-Parma, finale del campionato Primavera 1. Gara secca che si disputerà in un Viola Park che si preannuncia sold out. Per questo il club di casa ha pubblicato poco fa una nota in cui informa chi ha comprato il biglietto su come raggiungere la struttura di Bagno a Ripoli:
ACF Fiorentina informa tutti coloro che assisteranno alla Finale del Campionato Primavera, Fiorentina – Parma in programma questa sera, alle 20:30, presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, che, per l’evento, saranno a disposizione le seguenti aree di parcheggio gratuite:
– Parcheggio Scambiatore della Tramvia, con accesso adiacente al Rocco B. Commisso Viola Park
– Viola Parking, con accesso da Via della Nave a Rovezzano, 78
La disponibilità di biglietti per questa gara è esaurita, si invita pertanto chi non fosse provvisto di titolo di accesso a non recarsi al Rocco B. Commisso Viola Park, la cui biglietteria rimarrà chiusa, fatta salva l’attività di assistenza per chi ha già un biglietto.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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