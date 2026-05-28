Fiorentina, il dopo Vanoli si chiama Grosso, ma c'è da risolvere il nodo staff

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Fabio Grosso è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo una serie di contatti e confronti, il Sassuolo ha preso atto della volontà del tecnico di trasferirsi a Firenze e ha aperto alla sua cessione. L’accordo tra le parti è stato rapidamente definito sulla base di un contratto biennale da circa 1,2 milioni di euro a stagione, con opzione per il terzo anno, anche se l’ufficialità arriverà solo nei prossimi giorni. Restano da sistemare alcuni dettagli, tra cui la comunicazione a Paolo Vanoli, ancora formalmente in carica ma ormai destinato a lasciare la panchina viola dopo aver condotto la squadra alla salvezza e guadagnato il rispetto dell’ambiente, ma anche lo staff che verrà formato in estate..

La scelta di Grosso rappresenta una decisione di continuità progettuale per la dirigenza guidata da Paratici, che conosce bene il tecnico dai tempi della Juventus e ha sempre visto in lui un profilo affidabile. Dopo aver sondato altre opzioni, il ds ha puntato su un allenatore già rodato e con una chiara identità tattica. Grosso, 48 anni, arriva dopo due stagioni al Sassuolo, con una promozione in Serie B dominata e una salvezza tranquilla in A. Ex campione del mondo 2006 e protagonista del rigore decisivo a Berlino, in carriera ha allenato tra giovanili e prima squadra, conquistando due campionati di Serie B e una Panchina d’Argento. Ora lo attende la sfida più difficile: rilanciare la Fiorentina. Lo scrive